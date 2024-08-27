Эксперт: Программа «Миллион призов» помогает москвичам делать добрые дела не выходя из дома

Акция программы «Миллион призов» помогает приобщить жителей столицы к благотворительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая.
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