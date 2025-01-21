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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bend Studio сообщила, что продолжит создавать крутые игры – игроки в комментариях...

Bend Studio сообщила, что продолжит создавать крутые игры – игроки в комментариях...

Bend Studio сообщила, что продолжит создавать крутые игры – игроки в комментариях массово просят Days Gone 2Недавно стало известно о том, что компания Sony решила отменить две игры-сервиса, которые разрабатывали студии Bend Studio и Bluepoint Games: источник#Bend_Studio #Days_Gone.

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