Сенатор Пушков: «Вашингтонское болото» сумеет связать Трампа

Член Совета Федерации России Алексей Пушков предположил, что победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп будет сильно скован в действиях из-за влияния со стороны «вашингтонского болота», с которым ему не удалось справиться ранее.
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