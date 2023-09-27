В Калуге сотрудники полиции провели встречу со студентами колледжа по вопросам профилактики экстремизма и терроризма

По инициативе заместителя председателя Общественного совета при УМВД России по городу Калуге Людмилы Крикаловой, при участии члена общественной организации правоохранительной направленности Юрия Осмоловского, сотрудниками полиции УМВД России по городу Калуге была организована для студентов Калужского филиала ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж» встреча, посвященная профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.
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