Т-14 «Армата»: почему этот танк обгоняет Ferrari по технологиям и боевым возможностям

Представьте себе: вы садитесь за руль современного танка Т-14 «Армата», и перед вами открывается мир возможностей, который не сравнить ни с каким автомобилем, даже с легендарной Ferrari.
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