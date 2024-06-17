Шубенков рассказал, что находится в плохой физической форме

Высокое место на Играх БРИКС он назвал везением Сергей Шубенков, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, рассказал в интервью "Матч ТВ", что на данный момент его физическая форма не позволяет ему показывать высокие результаты на международных турнирах.