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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Шубенков рассказал, что находится в плохой физической форме

Шубенков рассказал, что находится в плохой физической форме

Высокое место на Играх БРИКС он назвал везением Сергей Шубенков, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, рассказал в интервью "Матч ТВ", что на данный момент его физическая форма не позволяет ему показывать высокие результаты на международных турнирах.

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