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В Киеве призвали лишать русскоязычных работы и права на образование

В Киеве призвали лишать русскоязычных работы и права на образование

Арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в интервью публицисту Максиму Прудеусу призвала лишать русскоязычных работы и права на образование, чтобы принудить перейти на украинский язык.

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