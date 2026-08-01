В Киеве призвали лишать русскоязычных работы и права на образование

Арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в интервью публицисту Максиму Прудеусу призвала лишать русскоязычных работы и права на образование, чтобы принудить перейти на украинский язык.
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