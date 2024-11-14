Макс Назаров: Трамп симпатизирует Путину и глубоко презирает Зеленского?

Американская пресса пишет, что Трамп симпатизирует Путину и глубоко презирает Зеленского. Думаю, это вообще не те слова (симпатия, презрение), которые стоит применять к описанию отношений между лидерами государств и, собственно, между самими государствами.
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