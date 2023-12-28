«В страшном сне приснятся детям». Жуткие фигуры новогодних символов повергли в шок жителей Приморья

Устрашающий новогодний арт-объект обнаружили жители одного из городов Приморского края. Дед Мороз и Снегурочка, установленные в одном из микрорайонов города Артема повергли в шок местных, которые не оценили креативные фигуры возле Дома культуры, сообщает PRIMPRESS.