Как Вьетнам встретил Путина и не послушался американского посольства

Власти США пытались сорвать визит Владимира Путина во Вьетнам. Не вышло. Докладываю. Чиновники Госдепартамента США прекрасно отдавали себе отчет, что ничего не смогут сделать по поводу визита Путина в КНДР.
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