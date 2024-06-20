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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Как Вьетнам встретил Путина и не послушался американского посольства

Как Вьетнам встретил Путина и не послушался американского посольства

Власти США пытались сорвать визит Владимира Путина во Вьетнам. Не вышло. Докладываю. Чиновники Госдепартамента США прекрасно отдавали себе отчет, что ничего не смогут сделать по поводу визита Путина в КНДР.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Приятно,что добрососедство и взаимосотрудничество делают нас ближе и добрее❗👁️👍🙏
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18 час.
Евгения Баринова
США  приходится скрежетать зубами: &quot;исключительность&quot; испаряется не по дням, а по часам.
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12 час.

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