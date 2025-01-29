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Симеоне о 4:1 с «Зальцбургом» и выходе в 1/8 ЛЧ: «Мы заняли хорошее место и счастливы. Гризманн провел одну из лучших игр за последние месяцы, возможно»

«Атлетико» победил «Зальцбург» со счетом 4:1 в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб занял 5-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 18 очков, и напрямую вышел в 1/8 финала.

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