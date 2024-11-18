Ургант впервые за долгое время прервал молчание, намекнув на свою «отмену»

Иван Ургант вновь вышел на связь со своими подписчиками в личном блоге после долгого перерыва. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» высказался о сказке «Красная Шапочка», охарактеризовав ее как «историю с моралью и ясными уроками».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии