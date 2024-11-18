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Ургант впервые за долгое время прервал молчание, намекнув на свою «отмену»

Ургант впервые за долгое время прервал молчание, намекнув на свою «отмену»

Иван Ургант вновь вышел на связь со своими подписчиками в личном блоге после долгого перерыва. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» высказался о сказке «Красная Шапочка», охарактеризовав ее как «историю с моралью и ясными уроками».

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