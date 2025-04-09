Москва расширяет эксперимент с динамическим тарифом на парковку: итоги и планы

В этом году в Москве увеличится количество улиц с динамическим тарифом на парковку. Эксперимент на пяти улицах показал снижение загруженности в часы пик, заявил заммэра по транспорту Максим Ликсутов, подчеркнув справедливость системы и её роль в регулировании.