Живая Кубань

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  • Samarium
    Удар должен быть нанесен не только по мостам через Днепр, но и по всем остальным на территории украины....А также по ...Нечего стесняться...

Нечего стесняться: в Крыму призвали нанести удары по мостам через Днепр

Нечего стесняться: в Крыму призвали нанести удары по мостам через Днепр

Нечего стесняться: в Крыму призвали нанести удары по мостам через ДнепрПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов дал комментарий РИА Новости о возможных ответных мерах Российской Федерации на теракт на Крымском мосту.

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Комментарии
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Samarium
Удар должен быть нанесен не только по мостам через Днепр, но и по всем остальным на территории украины....А также по тоннелям в Карпатах, по станциям погрузки на границе с польшей, по важнейшим ж.д. узлам на территории украины....это только для начала....И прекратить наконец транспортировку газа и всего остального через ее территорию для гейропы...
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20 час.
Лариса Поплавская
После моста эти  западные сволочи с укр. нацистами заговорили о  санкциях  лагеря &quot;Артек&quot;  В отличие от наших обещающих нужно срочно принять меры по защите детей. Потому как у этих тварей нет ни сердца ни ума, только вонючий гной лезет из их плоти.
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16 час.

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