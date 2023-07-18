Нечего стесняться: в Крыму призвали нанести удары по мостам через ДнепрПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов дал комментарий РИА Новости о возможных ответных мерах Российской Федерации на теракт на Крымском мосту.
Нечего стесняться: в Крыму призвали нанести удары по мостам через Днепр
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Удар должен быть нанесен не только по мостам через Днепр, но и по всем остальным на территории украины....А также по тоннелям в Карпатах, по станциям погрузки на границе с польшей, по важнейшим ж.д. узлам на территории украины....это только для начала....И прекратить наконец транспортировку газа и всего остального через ее территорию для гейропы...
Ответить
20 час.
Лариса Поплавская
После моста эти западные сволочи с укр. нацистами заговорили о санкциях лагеря "Артек" В отличие от наших обещающих нужно срочно принять меры по защите детей. Потому как у этих тварей нет ни сердца ни ума, только вонючий гной лезет из их плоти.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии