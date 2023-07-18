Нечего стесняться: в Крыму призвали нанести удары по мостам через Днепр

Samarium

Удар должен быть нанесен не только по мостам через Днепр, но и по всем остальным на территории украины....А также по тоннелям в Карпатах, по станциям погрузки на границе с польшей, по важнейшим ж.д. узлам на территории украины....это только для начала....И прекратить наконец транспортировку газа и всего остального через ее территорию для гейропы...