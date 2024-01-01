Ссора в канун Нового года: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес разрушили надежды фанатов

Новогодний сюрприз актера жене не удался. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова поссорились LEGION-MEDIAБен Аффлек и его супруга Дженнифер Лопес разрушили надежды фанатов, мечтавших о том, чтобы актер и его жена перестали ссориться хотя бы на публике.