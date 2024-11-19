Застройщик и чиновник украли 71 млн при строительстве развязки под Красноярском

В Красноярске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении учредителя ООО «УСК Сибиряк» и экс-руководителя МКУ «Управление капитального строительства», которое было совершено ими строительстве автомобильной развязки в городе.
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