Кубань накрывает новая волна сильной жары: когда придет долгожданная прохлада

Жара на Кубани не отступит: сильный зной продержится еще несколько дней, затем придут дожди В Краснодарском крае в ближайшие дни сохранится по-настоящему летняя погода с высокой температурой воздуха и отсутствием существенных осадков.
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