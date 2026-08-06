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ВК Пресс

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Кубань накрывает новая волна сильной жары: когда придет долгожданная прохлада

Кубань накрывает новая волна сильной жары: когда придет долгожданная прохлада

Жара на Кубани не отступит: сильный зной продержится еще несколько дней, затем придут дожди В Краснодарском крае в ближайшие дни сохранится по-настоящему летняя погода с высокой температурой воздуха и отсутствием существенных осадков.

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