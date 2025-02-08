Глэмпинги на «Буинских Мальдивах» и улица миллиардеров: что Камартдинов продвигал в АИР

«Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития сегодня посвятили Буинскому району. Как отметила руководитель АИР Талия Минуллина, это красивый район с передовыми предприятиями, но еще есть ниши и резервы для потенциальных инвесторов.
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