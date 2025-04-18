Средняя зарплата бюджетников в регионе достигла 60 тысяч рублей

Средняя зарплата сотрудников бюджетной сферы в Забайкалье достигла 60 тысяч рублей. Об этом в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета края за 2024 год заявила министр финансов региона Вера Антропова.
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