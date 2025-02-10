«Битва сильнейших 2»: драма, интриги и новые лидеры в гонке экстрасенсов Ирина Валькова8 февраля зрители «Битвы сильнейших 2» стали свидетелями настоящей схватки экстрасенсов, где столкнулись не только магические способности, но и личные амбиции.