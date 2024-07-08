Определился самый дорогой российский курорт

Самым дорогим курортом России для отдыха в июле назвали Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.
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