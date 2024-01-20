В Астрахани оператора бетоносмесителя затянуло в механизм, он чудом остался жив

По факту травмирования работника завода ведут проверку следком и прокуратура. Днем 19 января в Советском районе Астрахани, на территории завода по производству железобетона, 51-летний оператор бетоносмесителя, не выключив оборудование, попытался устранить возникшие неполадки двигателя.