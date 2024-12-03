В пучине страсти: чем интересен спектакль «Нас обвенчает прилив»

Он идет в Молодежном театре на Фонтанке В основе постановки «Нас обвенчает прилив» (18+) – пьеса Жана Ануйя «Ромео и Жанетта», своеобразный парафраз шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», где торжеству пошлости противостоит жажда прекрасного.
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