В пучине страсти: чем интересен спектакль «Нас обвенчает прилив»

Он идет в Молодежном театре на Фонтанке В основе постановки «Нас обвенчает прилив» (18+) – пьеса Жана Ануйя «Ромео и Жанетта», своеобразный парафраз шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», где торжеству пошлости противостоит жажда прекрасного.