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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Протоирей РПЦ рекомендовал не родившим женщинам быть мальчиками

Протоирей РПЦ рекомендовал не родившим женщинам быть мальчиками

Если женщина не вскармливала грудью младенца, то зачем она ей нужна, задается вопросом Андрей Ткачев Женщине не нужна грудь, если она не выкармливает ей младенца, заявил протоиерей Андрей Ткачев на проповеди.

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А
Александр
В церкви давно бога выгнали!!! остались бесы религиозные!!!
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