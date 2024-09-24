Протоирей РПЦ рекомендовал не родившим женщинам быть мальчиками

Если женщина не вскармливала грудью младенца, то зачем она ей нужна, задается вопросом Андрей Ткачев Женщине не нужна грудь, если она не выкармливает ей младенца, заявил протоиерей Андрей Ткачев на проповеди.
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