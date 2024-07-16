В Петербурге выбрали два лучших МФЦ

Это один из старейших центров и один новый Стали известны итоги регионального этапа конкурса «Лучший МФЦ России»: среди 68 МФЦ Петербурга победителями стали сектор №7 Невского района на улице Крыленко и сектор №5 Калининского района на Гражданском проспекте, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.
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