Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает демонстрировать неприкрытую русофобию. Его пребывание на этом посту закончится через 9 месяцев, однако он рассчитывает вернуться в «большую политику» к 2032 году.
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