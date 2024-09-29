Лавров удивился участию Швейцарии во встрече «Друзей мира»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему показалось странным участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира», которую Китай и Бразилия организовали для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.
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