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Аргументы и Факты

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Лавров удивился участию Швейцарии во встрече «Друзей мира»

Лавров удивился участию Швейцарии во встрече «Друзей мира»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему показалось странным участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира», которую Китай и Бразилия организовали для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.

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