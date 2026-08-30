В "Сферуме" запустили сервис с ответами врачей на вопросы о женском здоровье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Платформа "Сферум" совместно с РНИМУ им. Н. И. Пирогова и клиникой Фомина запустила сервис "Стесняюсь спросить" в "Максе", который предоставляет верифицированные ответы на вопросы о женском здоровье от лучших специалистов.