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ТАСС

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В "Сферуме" запустили сервис с ответами врачей на вопросы о женском здоровье

В "Сферуме" запустили сервис с ответами врачей на вопросы о женском здоровье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Платформа "Сферум" совместно с РНИМУ им. Н. И. Пирогова и клиникой Фомина запустила сервис "Стесняюсь спросить" в "Максе", который предоставляет верифицированные ответы на вопросы о женском здоровье от лучших специалистов.

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