«Начали бить противника его оружием»: полковник запаса ВС РФ — о том, как методы НАТО обернулись против киевского режима

Российская армия проводит массированные воздушные атаки по целям в Киеве и других украинских городах.
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