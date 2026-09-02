Эконоамист Зельцер: доллар будет стоить около 85 рублей на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить около 85 рублей, евро — 99 рублей, юань — 12,6 рубля, спрогнозировал для «Газеты.
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