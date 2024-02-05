Министерство юстиции объявило о том, что решение о закрытии дела Яворски было обжаловано

Министерство юстиции Республики Молдова сообщает, что Национальная инспекция пробации обжаловала приказ Антикоррупционной прокуратуры об отстранении Андрея Яворского от уголовного преследования для рассмотрения в вышестоящей инстанции.
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