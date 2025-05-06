Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военкоры описали обстановку в районе Теткино Курской области

Обстановка в районе Теткино в Курской области остается напряженной. Об этом пишет «Военная хроника». По данным канала, после пробных «тычков» в оборону и потерянной техники ВСУ пытаются прощупать другие направления — со стороны Рыжевки на юго-западе и Искрисковщины с юго-востока.

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