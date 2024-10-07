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NYT: бессвязные речи Трампа могут указывать на его старение

NYT: бессвязные речи Трампа могут указывать на его старение

Последние публичные выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа становятся все более долгими и бессвязными, это может быть признаком когнитивного угасания, утверждает газета New York Times со ссылкой на результаты компьютерного анализа его речей.

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