NYT: бессвязные речи Трампа могут указывать на его старение

Последние публичные выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа становятся все более долгими и бессвязными, это может быть признаком когнитивного угасания, утверждает газета New York Times со ссылкой на результаты компьютерного анализа его речей.
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