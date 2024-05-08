Гераськин про Кубок Гагарина: «Я его сразу помою, когда он ко мне приедет – на всякий случай. Повезу в родной Клин»

«Металлург» завоевал трофей, обыграв «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0. – Уже решил, куда привезешь Кубок? – Конечно! Я всегда знал, что, если выиграю Кубок Гагарина, то повезу его в родной Клин.