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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гераськин про Кубок Гагарина: «Я его сразу помою, когда он ко мне приедет – на всякий случай. Повезу в родной Клин»

«Металлург» завоевал трофей, обыграв «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0. – Уже решил, куда привезешь Кубок? – Конечно! Я всегда знал, что, если выиграю Кубок Гагарина, то повезу его в родной Клин.

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