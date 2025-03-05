Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини на пляже

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).