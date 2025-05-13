Глава Севастополя лично отменил гастроли театра Вахтангова из-за спектаклей русофоба

ШКИПЕР

Хотелось бы спросить всех этих лицедеев , которые подписали письмо против СВО и жирующих на казённые деньги, что они сейчас думают по этому поводу . А всех этих швыдких , крюков и прочее , не допускать к культуре на пушечный выстрел , это враги.