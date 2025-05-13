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Глава Севастополя лично отменил гастроли театра Вахтангова из-за спектаклей русофоба

Глава Севастополя лично отменил гастроли театра Вахтангова из-за спектаклей русофоба

12 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев (член президиума Государственного Совета Российской Федерации.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Хотелось бы спросить всех этих лицедеев , которые подписали письмо против СВО и жирующих на казённые деньги, что они сейчас думают по этому поводу . А всех этих швыдких , крюков и прочее , не допускать к культуре на пушечный выстрел , это враги.
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13 час.
НК
Наталья Конева
Правильно!! Так и нужно: запрещать предателей на всех уровнях... самое гнилое племя эти &quot;деятели искусств&quot;
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Швыдя всегда был вражиной
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11 час.
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