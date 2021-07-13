Прыжки за забором России

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаПрыжки за забором России В буфете Европарламента, как я понимаю, в лучших российских традициях тоже продают что-то излишне забористое.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьValery GermanКласс ! Высший пилотаж !!! Браво !!!!!Аркадий ЦыгановАмериканские сенаторы могут себе позволить обсуждать и требовать изменений наших законов. ГДумцы нет. Почему? Зависимы? Так кого мы избираем? Так и гейропейцам с ихним жопезом борделем толком ответить не можем. Почему???TtestorrВот и цыгане залупнулись на наше Прниднестровье)))Людмила Субботина!!!!!!!!!!Татьяна Браун!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вадим АбдурашитовВсе правильно! Пусть у ебя разберутся! А то как гниды - лезут во все щели, и переживают!TtestorrГнида - это яйцо вши)))) В кавказских горах может яйца и лазают по щелям, но у русских есть непонимание данного процессаArtem Воробьевhttps://video.mirtesen.ru/videos/personal/2048444Комментировать
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