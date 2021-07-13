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Прыжки за забором России

Прыжки за забором России

В буфете Европарламента, как я понимаю, в лучших российских традициях тоже продают что-то излишне забористое.

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Valery German
Класс ! Высший пилотаж !!! Браво !!!!!
Аркадий Цыганов
Американские сенаторы могут себе позволить обсуждать и требовать изменений наших законов. ГДумцы нет. Почему? Зависимы? Так кого мы избираем? Так и гейропейцам с ихним жопезом борделем толком ответить не можем. Почему???
testorr
Вот и цыгане залупнулись на наше Прниднестровье)))
Людмила Субботина
!!!!!!!!!!
Татьяна Браун
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вадим Абдурашитов
Все правильно! Пусть у ебя разберутся! А то как гниды - лезут во все щели, и переживают!
testorr
Гнида - это яйцо вши)))) В кавказских горах может яйца и лазают по щелям, но у русских есть непонимание данного процесса
Artem Воробьев
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2048444

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