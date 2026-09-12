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Царьград

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Шелтон победил Тиафо и сыграет с Зверевым в финале US Open

Шелтон победил Тиафо и сыграет с Зверевым в финале US Open

Американец Бен Шелтон, победив Фрэнсиса Тиафо в четырёх сетах, вышел в финал US Open 2026. Теперь он встретится с Александром Зверевым из Германии на центральном корте имени Артура Эша.

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