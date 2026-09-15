Мерц заговорил о "решающих неделях": Что стоит за громким заявлением канцлера Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заговорил о "решающих неделях" для Европы. Что стоит за громким заявлением и почему именно сейчас глава правительства решил говорить о переломном моменте?Европейские политики не первый год делают заявления о необходимости готовиться к новым угрозам и одновременно убеждают граждан в важности поддержки Украины.
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