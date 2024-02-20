Собянин: Продлим дорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево до трассы М-2

Мэр сообщил, что дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 «Крым» Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о планах продления дороги “Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево” до трассы М2 “Крым”.