Собянин: Продлим дорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево до трассы М-2

Мэр сообщил, что дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 «Крым» Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о планах продления дороги “Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево” до трассы М2 “Крым”.
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