Сила в правде
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Сила в правде

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Новости СВО: Макрон хочет ввести войска в Украину, новое вторжение в Курскую область и новые подробности операции «Труба»

Новости СВО: Макрон хочет ввести войска в Украину, новое вторжение в Курскую область и новые подробности операции «Труба»

Российские войска развивают успех в районе Пятихаток, отмечены тактические достижения. Также зафиксировано продвижение в зоне населённых пунктов Щербаки и Малые Щербаки — наши бойцы закрепились на окраинах.

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