В Китае создали робот-пылесос с механической рукой, который умеет собирать разбросанные носки по дому

Компания Roborock представила Saros Z70 — первый серийный робот-пылесос с роботизированной рукой, способной поднимать и перемещать предметы весом до 300 грамм (например, носки или игрушки) в заданные пользователем места.
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