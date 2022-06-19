Голубая мечта генсека Йенса Столтенберга

Отвечая на вопрос германского издания «Bild am Soontag» (сообщает «РИА Новости»), генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ВСУ сумеют взять под контроль (читай — захватить) Донбасс, когда получат современные вооружения от НАТО.