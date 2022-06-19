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Голубая мечта генсека Йенса Столтенберга

Голубая мечта генсека Йенса Столтенберга

Отвечая на вопрос германского издания «Bild am Soontag» (сообщает «РИА Новости»), генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ВСУ сумеют взять под контроль (читай — захватить) Донбасс, когда получат современные вооружения от НАТО.

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