Русская весна
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Русская весна

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ФСБ задержала в ЛНР россиянина за сотрудничество с СБУ (ВИДЕО)

ФСБ задержала в ЛНР россиянина за сотрудничество с СБУ (ВИДЕО)

В Луганской Народной Республике сотрудники УФСБ задержали гражданина России, который ранее проживал в Воронежской области.

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