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Новым военкомом Камчатки стал выпускник Уссурийского суворовского училища

Новым военкомом Камчатки стал выпускник Уссурийского суворовского училища

Представитель штаба ВВО Олег Цибикжапов представил главе Камчатки нового военкома Константина Данилочкина — уроженца города Артема Приморского края, выпускника Уссурийского военного суворовского училища, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на АиФ Камчатки.

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