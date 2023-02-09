Новым военкомом Камчатки стал выпускник Уссурийского суворовского училища

Представитель штаба ВВО Олег Цибикжапов представил главе Камчатки нового военкома Константина Данилочкина — уроженца города Артема Приморского края, выпускника Уссурийского военного суворовского училища, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на АиФ Камчатки.
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