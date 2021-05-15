Демонстрационные учения по ликвидации условной ЧС состоялись на стадионе «Открытие Банк Арена»

В качестве наблюдателей выступили около 150 иностранных представителей пожарных и спасательных служб из 56 зарубежных государств и 10 международных организаций.
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