Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

На фоне оглашения итогов аудита, проведенного по заказу Volkswagen на его совместном предприятии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, акции автопроизводителя 6 декабря подорожали на 3,4 процента.
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