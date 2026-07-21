Политик из Австралии накричал на собаку и разозлил соцсети

Бывший вице-премьер Австралии и депутат Барнаби Джойс стал объектом обсуждения в социальных сетях после того, как во время телевизионного интервью внезапно прервался, чтобы накричать на свою собаку, пишет News.
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