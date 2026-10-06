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Карл-Энтони Таунс о том, должны ли «Никс» наградить его за прошлый сезон: «Да ладно, Шерлок. Я только что выиграл чемпионство. Думаю, тут все предельно ясно»

Звездный центровой « Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс саркастично ответил на вопрос о журналиста о том, считает ли он, что заслужил награду за прошлый сезон.

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