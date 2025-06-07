6 июня 2025 года Пограничная полиция приняла участие в спортивной Спартакиаде, организованной Министерством внутренних дел, соревнуясь в дисциплине «Тяжёлая атлетика», которая проходила на спортивных площадках клуба «Динамо», передаёт Noi.
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