6 июня 2025 года Пограничная полиция приняла участие в спортивной Спартакиаде, организованной Министерством внутренних дел, соревнуясь в дисциплине «Тяжёлая атлетика», которая проходила на спортивных площадках клуба «Динамо», передаёт Noi.